Golleri doğru zamanda attık
Dick Advocaat, “En iyi oyunlarımızdan biri değildi. Ama zamanında yapılan hamlelerle kazanmayı başardık” dedi
Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Dick Advocaat, 3-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkent temsilcisi karşısında en iyi oyunlarından birini oynamadıklarını itiraf eden Advocaat, "Ancak buna rağmen önemli olanı yaptık ve golleri doğru zamanda attık. Özellikle sezonun başlarında bazı maçlar var ki çok daha iyi oynadık ama kaybettik. Bugün en iyi maçımız değildi fakat kazandık. Futbol böyle bir oyun" yorumunu yaptı.
TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ
Advocaat, tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in performansı için de "Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri, bunu herkes biliyor. Bu akşam harika anlar gösterdi bize. İhtiyacımız vardı bugün onun gibi bir kaleciye" ifadesini kullandı. Hollandalı çalıştırıcı, Emenike ve Van der Wiel'in kadro dışı kalması konusunda da şu açıklamayı yaptı: "Bir kulübe geliyorsanız, bazı kurallar olduğunu bilirsiniz. Bu, herkes için geçerlidir. Kurallar neyse, herkes onlara uymalıdır. Onlar, kendi kuralları çerçevesinde devam edebileceklerini düşündüler. Bu şekilde olmaz."
TFF'NİN TUHAF KARARI
Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası Dick Advocaat, stadyumdaki seyirci azlığı nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi. Advocaat, stadyumda seyircinin azlığına dikkat çekerek, "Bu akşamki durum federasyonun kararıyla alakalı. Tuhaf bir karar. Tüm stadı nasıl cezalandırırsın!" ifadesini kullandı. Advocaat, takımların gücüne dikkat çekerek, "Kolay maç yok, takım toplantısında da söyledim. Şu ana kadar kolay maç görmedim" diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ
Advocaat, tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in performansı için de "Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri, bunu herkes biliyor. Bu akşam harika anlar gösterdi bize. İhtiyacımız vardı bugün onun gibi bir kaleciye" ifadesini kullandı. Hollandalı çalıştırıcı, Emenike ve Van der Wiel'in kadro dışı kalması konusunda da şu açıklamayı yaptı: "Bir kulübe geliyorsanız, bazı kurallar olduğunu bilirsiniz. Bu, herkes için geçerlidir. Kurallar neyse, herkes onlara uymalıdır. Onlar, kendi kuralları çerçevesinde devam edebileceklerini düşündüler. Bu şekilde olmaz."
TFF'NİN TUHAF KARARI
Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası Dick Advocaat, stadyumdaki seyirci azlığı nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi. Advocaat, stadyumda seyircinin azlığına dikkat çekerek, "Bu akşamki durum federasyonun kararıyla alakalı. Tuhaf bir karar. Tüm stadı nasıl cezalandırırsın!" ifadesini kullandı. Advocaat, takımların gücüne dikkat çekerek, "Kolay maç yok, takım toplantısında da söyledim. Şu ana kadar kolay maç görmedim" diye konuştu.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:48
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