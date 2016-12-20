 Gol asistanı Lens – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Gol asistanı Lens

    Gol asistanı Lens

    Sow’a iki gol pası veren ve 9. maçında asist sayısını 6’ya yükselten Hollandalı, Süper Lig’in asist kralı.

    Performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran Jeremain Lens de günündeki isimlerdendi. Sow'un attığı gollerin pasını veren isim olan tecrübeli kanat oyuncusu ilk golde iki kişinin arasına öyle bir pas attı ki tam meşin yuvarlak tam Sow'un koşu yoluna düştü. 3. golde de bir rakibini çalımladıktan sonra topu altın tepside Sow'un önüne bıraktı. Hollandalı, ligde forma giydiği 9. maçta asist sayısını 6'ya yükseltirken, ligin en çok gol pası veren ismi oldu.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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