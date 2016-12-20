 Fernandao siftah yaptı – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    siftah yaptı

    Fernandao siftah yaptı

    Maça 75’te giren sambacı, Kanarya’nın 2. golünü kaydetti; ligde 246 gün sonra golle tanıştı.

    G.Birliği maçının için de ayrı bir önemi vardı. Oyuna 75. dakikada giren Brezilyalı forvet, Kanarya'nın 2. golünü attı. Bu gol ayrıca kendisinin de ligdeki ilk sayısı oldu. 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki son golünü 17 Nisan 2016'da Mersin'e karşı bulmuştu.

    ADVOCAAT'A MESAJ
    Fernandao'nun maç sonu öz güveni yerindeydi. Golcü şunları söyledi: "Takıma katkı verebileceğimi biliyordum. Fırsat geldiğinde goller atabilmek hep hazır oldum. Hoca beni hesaplarında düşünebilir."
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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