Fernandao siftah yaptı
Maça 75’te giren sambacı, Kanarya’nın 2. golünü kaydetti; ligde 246 gün sonra golle tanıştı.
G.Birliği maçının Fernandao için de ayrı bir önemi vardı. Oyuna 75. dakikada giren Brezilyalı forvet, Kanarya'nın 2. golünü attı. Bu gol ayrıca kendisinin de ligdeki ilk sayısı oldu. 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki son golünü 17 Nisan 2016'da Mersin'e karşı bulmuştu.
ADVOCAAT'A MESAJ
Fernandao'nun maç sonu öz güveni yerindeydi. Golcü şunları söyledi: "Takıma katkı verebileceğimi biliyordum. Fırsat geldiğinde goller atabilmek hep hazır oldum. Hoca beni hesaplarında düşünebilir."
ADVOCAAT'A MESAJ
Fernandao'nun maç sonu öz güveni yerindeydi. Golcü şunları söyledi: "Takıma katkı verebileceğimi biliyordum. Fırsat geldiğinde goller atabilmek hep hazır oldum. Hoca beni hesaplarında düşünebilir."
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Fernandao siftah yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.