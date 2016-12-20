Fener’in Kara Elması

Persie’nin yerine giren Sow, 2 şık golle Kanarya’yı zirve yarışında tuttu. Ligdeki 6. sayısını kaydeden ve F.Bahçe’nin son 8 golünden 5’ini atan Senegalli, bu sezon Kadıköy’de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Son dönemde arka arkaya attığı gollerle Soweşata lakabını alan Moussa Sow, vites yükseltmeye devam ediyor. Ligde 4 hafta sonra yedek kaldığı için karşılaşmaya kulübede başlayan Senegalli forvet, Robin Van Persie'nin yerine 11. dakikada oyuna dahil oldu. Kendinden bekleneni de yaptı... İlk olarak 41. dakikada usta işi bir golle sarı-lacivertli takımı öne geçirdi; 90'da da skoru 3-0'a getirip zaferi perçinleyen golü attı.



VOLKAN'I KUTLARIM

Sow, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 16. mücadelede 8. sayısını kaydederken, yine bu sezon Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 6 golü bulunan sarılacivertli futbolcu, daha önceki sayılarını Rizespor (3) ve Kasımpaşa'ya atmıştı. Ayrıca Fenerbahçe'nin ligde kaydettiği son 8 golün 5'i Sow imzalı... 30 yaşındaki forvet, mücadele sonrası gollerine devam ettiği için mutlu olduğunu belirtti. Devreye Trabzonspor galibiyetiyle girmek istediklerini belirten Senegalli forvet, takım kaptanı Volkan'ı kutlamayı da unutmadı.



SOW 493 GÜN SONRA

Kadıköy'de bu sezon ilk golü atan Sow, Süper Lig'de 493 gün sonra gol sevinci yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'in ilk haftasında Kadıköy'de 14 Ağustos 2015'te Eskişehir ağlarını havalandıran Sow, daha sonra sarı-lacivertlilerden ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Ehli'ye transfer olmuştu.