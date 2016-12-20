Fenerbahçe'de Türkiye Kupası mesaisi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında oynayacağı Menemen Belediyespor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, kupa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 17:00
- Josef direndi
Toplam 2
Yorum
MEHMET JOSEF HER GEÇEN MAÇ PERFORMANS OLARAK YÜKSELİŞE GEÇTİ. ANCAK MEHMET TOPAL DA PERFORMANS OLAREK HER GEÇEN MAÇ DÜŞÜŞE BAŞLADI.
- RvP’nin hevesi kursağında kaldı
Toplam 2
Yorum
MEHMET RVP SATILMAMAK İÇİN SAKATLIK NUMARASI ÇEKTİ VE PİYASASINI ALT ÜST ETTİ.
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 17
Yorum
fbli Bahsettiğin takım Manchester ve Feyenoord gibi iki köklü kulübün olduğu Avrupa grubundan LİDER olarak çıktı arkadaşım.
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