 Fenerbahçe'de Türkiye Kupası mesaisi – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Fenerbahçe'de Türkiye Kupası mesaisi

    Fenerbahçe'de Türkiye Kupası mesaisi

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında oynayacağı Menemen Belediyespor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

    Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skor ile geçen sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynanacak Menemen Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı.

    Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

    Fenerbahçe, kupa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 17:00
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