1860 Münih’ten Pereira kıyağı
F.Bahçe, Pereira'nın, Almanya'nın 1860 Münih takımına resmen imza atmasıyla rahatladı.
Portekizli teknik adam ayrılış sürecinde sarı-lacivertli kulüp ile sorun yaşamış ve konuyu FIFA ile CAS'a taşımıştı. Şimdi dava kaybedilse bile Pereira'nın 1860 Münih ile anlaştığı 2 milyon euro'luk rakam muhtemel tazminat ücretinden düşülebilecek.
ISMAİK'TEN DEV TRANSFER BÜTÇESİ
Almanya'nın 1860 Münih'e transfer olan F.Bahçe'nin eski Portekizli hocası Vitor Pereira'ya rekor bir transfer bütçesi verileceği öğrenildi. Alman ekibinin Ürdünlü sahibi Hasan Ismaik'in, Pereira'ya 2 milyon euro net maaşın yanı sıra 100 milyon euro'luk dev bir bütçe sunacağı ve her kulvarda başarılı bir takım oluşturmasını istediği öğrenildi.
ISMAİK'TEN DEV TRANSFER BÜTÇESİ
Almanya'nın 1860 Münih'e transfer olan F.Bahçe'nin eski Portekizli hocası Vitor Pereira'ya rekor bir transfer bütçesi verileceği öğrenildi. Alman ekibinin Ürdünlü sahibi Hasan Ismaik'in, Pereira'ya 2 milyon euro net maaşın yanı sıra 100 milyon euro'luk dev bir bütçe sunacağı ve her kulvarda başarılı bir takım oluşturmasını istediği öğrenildi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
1860 Münih’ten Pereira kıyağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.