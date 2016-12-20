 1860 Münih’ten Pereira kıyağı – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    ’ten Pereira kıyağı

    1860 Münih’ten Pereira kıyağı

    F.Bahçe, Pereira'nın, Almanya'nın takımına resmen imza atmasıyla rahatladı.

    Portekizli teknik adam ayrılış sürecinde sarı-lacivertli kulüp ile sorun yaşamış ve konuyu FIFA ile CAS'a taşımıştı. Şimdi dava kaybedilse bile Pereira'nın ile anlaştığı 2 milyon euro'luk rakam muhtemel tazminat ücretinden düşülebilecek.

    ISMAİK'TEN DEV TRANSFER BÜTÇESİ
    Almanya'nın 1860 Münih'e transfer olan F.Bahçe'nin eski Portekizli hocası 'ya rekor bir transfer bütçesi verileceği öğrenildi. Alman ekibinin Ürdünlü sahibi Hasan Ismaik'in, Pereira'ya 2 milyon euro net maaşın yanı sıra 100 milyon euro'luk dev bir bütçe sunacağı ve her kulvarda başarılı bir takım oluşturmasını istediği öğrenildi.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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