 14’te 14 yaptı – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    14’te 14 yaptı

    14’te 14 yaptı
    Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile ligde Kadıköy'de oynadığı üst üste 14'üncü maçtan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertli takım bu 14 karşılaşmada 38 gol atarken, kalesinde sadece 9 gol gördü. Başkent ekibi, Kanarya'ya karşı İstanbul'daki son 16 mücadelede sadece 1 beraberlik alabilirken, 15 karşılaşmayı kaybetti.

    Kalesi düştü
    Süper Lig'in 8 golle en az gol yiyen takımı olan Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında dağıldı. Kırmızı-siyahlılar, kalesinde 3 gol birden görürken hem bu unvanını kaybetti (Başakşehir 10 gol yedi) hem de 4 haftalık gol yememe serisi de son buldu. Ankara ekibi Ümit Özat yönetiminde çıktığı son 4 lig maçında kalesini kapatmıştı.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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