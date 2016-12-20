14’te 14 yaptı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile ligde Kadıköy'de oynadığı üst üste 14'üncü maçtan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertli takım bu 14 karşılaşmada 38 gol atarken, kalesinde sadece 9 gol gördü. Başkent ekibi, Kanarya'ya karşı İstanbul'daki son 16 mücadelede sadece 1 beraberlik alabilirken, 15 karşılaşmayı kaybetti.



Kalesi düştü

Süper Lig'in 8 golle en az gol yiyen takımı olan Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında dağıldı. Kırmızı-siyahlılar, kalesinde 3 gol birden görürken hem bu unvanını kaybetti (Başakşehir 10 gol yedi) hem de 4 haftalık gol yememe serisi de son buldu. Ankara ekibi Ümit Özat yönetiminde çıktığı son 4 lig maçında kalesini kapatmıştı.