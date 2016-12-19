Var mısın yok musun?
Kanarya; Başakşehir’le aranın açılmaması, Beşiktaş ve G.Saray ile aradaki puan farkının azalması için kazanmak zorunda.
SAVUNMACILARIN MAÇI
Haftanın son maçı ilginç bir istatistiği de içeriyor. O da bu sezon F.Bahçe'nin ligin en az gol pozisyonu veren, G.Birliği'nin de en az gol yiyen takım olması. G.Birliği lig tarihi boyunca 8 golle en az gol yediği sezonunu geçirirken, sarı-lacivertliler ise 41 kez ile rakiplere en az pozisyon veren ekip durumunda. Teknik direktör Ümit Özat ile 4'ü lig, 2'si kupada 6 maçtır yenilmeyen, son 4 lig maçında gol bile yemeyen başkent ekibinde en skorer isim 5 gol, 1 asistlik performansıyla Serdar Gürler. Öte yandan F.Bahçe'nin bu sezon iç sahadaki en golcü oyuncusu ise 4 gollü Robin Van Persie. Bu arada Kanarya'da Skrtel ve Hasan Ali sınırda...
SON 31 MAÇIN 28'İNİ KAZANDI
F.Bahçe, rakibi ile bugün 87. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki buluşmaların 42'sini F.Bahçe, 15'ini Gençler kazandı. Kanarya, son 31 lig maçının sadece 3'ünü kaybetti.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:21
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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