 Van der Wiel’in yerine Corzo – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Van der Wiel’in yerine Corzo

    Van der Wiel’in yerine Corzo

    Sarı-lacivertliler, Şener’e alternatif olarak Peru Milli Takımı’nın 27 yaşındaki sağ beki için operasyon düğmesine basma kararı aldı.

    'i kadro dışı bırakan teknik direktör Advocaat, Amed Sportif maçında beğendiği Savaş Polat'ı A takıma almaya karar verdi. Hollandalı hoca ayrıca yönetimden şartların oluşması durumunda Şener Özbayraklı'ya destek olabilecek bir de sağ bek istedi. Bu talep üzerine sarı-lacivertli yönetim, Saffet Akbaş ve Kemalettin Şentürk'ün G.Amerika'da izleyip beğendikleri Aldo Corzo için girişim başlatma kararı aldı. 27 yaşındaki sağ bekin devre arasında takıma katılması için Üniversidad San Martin kulübü ile masaya oturulması bekleniyor. Peru Milli Takımı'nın formasını da giyen Corzo'nun 500 bin euro'ya transfer edilebileceği konuşuluyor.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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