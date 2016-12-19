 Onyekuru: Sezon sonunda olabilir – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Onyekuru: Sezon sonunda olabilir

    Onyekuru: Sezon sonunda olabilir
    Sarı-lacivertlilerin geleceğe yatırım olarak düşünüp transfer listesine aldığı Nijeryalı , açık kapı bıraktı. Belçika'nın Eupen takımında forma giyen 19 yaşındaki forvet, African Football'a verdiği röportajda, F.Bahçe'nin yanı sıra Leipzig, Hoffenheim ve CSKA'dan da teklifler aldığını belirtirken, "Takımdan ancak sezon sonu ayrılabilirim" dedi.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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