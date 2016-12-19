 Kraliçeler fark attı – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Kraliçeler fark attı

    Kraliçeler fark attı
    dün Hatay Belediye'ye fark attı. Sarı-lacivertliler deplasmanda oynanan maçtan 77-59 galip ayrıldı. Ligde oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı: Yakın Doğu Üni.-Mersin: 75-56, Girne Üni.-Samsun Canik: 82-64.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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