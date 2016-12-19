İşte Pereira'nın yeni takımı...
Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden 1860 Münih, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2017 itibarıyla görevine başlayacak 48 yaşındaki Portekizli teknik adamla 30 Haziran 2018'e kadar sürecek sözleşme imzalandığı bildirildi.
1860 Münih Kulübü Yöneticisi (CEO) Anthony Power, Pereira'yı göreve getirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Vitor Pereira'nın büyük bir yüreği ve inanılmaz bir iradesi var. Kulübümüze mükemmel bir şekilde uyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
1860 Münih'in başkanı Peter Cassalette de kulübün ana hissedarı Hasan İsmaik'in desteğiyle Vitor Pereira gibi önemli bir ismin takıma kazandırılmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.
Daha önce Porto, El-Ehli ve Olympiakos'u çalıştıran Pereira, son olarak Fenerbahçe'de görev yapmıştı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
- Biletleri kesildi
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Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
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FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
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beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
İşte Pereira'nın yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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