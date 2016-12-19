 Hiç kimseden korkumuz yok – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Hiç kimseden korkumuz yok

    Hiç kimseden korkumuz yok
    G.Birliği'nin yıldız ismi İrfan Can Kahveci, Ziraat Türkiye Kupası'nda mağlup ettikleri Fenerbahçe'den çekinmediklerini belirterek, "Ligde de inşallah yenip yolumuza devam etmek istiyoruz. Gol yemeden devam etmek istiyoruz. Mağlup olmak istemiyoruz" açıklamasını yaptı. İrfan'ın adı transferde ile anılmıştı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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