 Hedefimiz zafer – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Hedefimiz zafer

    Hedefimiz zafer
    Bugün Kadıköy'de F.Bahçe ile zorlu bir mücadele verecek olan Gençlerbirliği'nde futbolcular güçlü rakiplerinden çekinmiyor. Kaptan Ahmet Çalık, ligde çok iyi gittiklerini, bunu mümkün olduğu kadar devam ettirmek istediklerini vurgulayarak, "Fenerbahçe kadro genişliği olan güçlü bir takım. Ama biz İstanbul'a kazanmak için gidiyoruz" diye konuştu.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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