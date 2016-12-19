Fenerbahçe - Gençlerbirliği | Canlı Anlatım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Saat 20.00'de Ülker Stadı'nda başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.



Başkent temsilcisini yenip, puan farkını Beşiktaş'la 4'e, G.Saray'la 2'ye indirmek isteyen sarı-lacivertli takım, lider Medipol Başakşehir'le de aranın açılmasını engellemek amacında. kadro dışı var eksik yok Eksik futbolcusu bulunmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ve ekibinin isteği doğrultusunda Emenike ile Van der Wiel kadro dışı bırakılmıştı. Ayrıca Başakşehir'den sonra 28 golle ligin en skorer takımı olan sarı-lacivertlilerin bir başka amacı da iki haftalık gol suskunluğunu da bozmak.

SAVUNMACILARIN MAÇI

Haftanın son maçı ilginç bir istatistiği de içeriyor. O da bu sezon F.Bahçe'nin ligin en az gol pozisyonu veren, G.Birliği'nin de en az gol yiyen takım olması. G.Birliği lig tarihi boyunca 8 golle en az gol yediği sezonunu geçirirken, sarı-lacivertliler ise 41 kez ile rakiplere en az pozisyon veren ekip durumunda. Teknik direktör Ümit Özat ile 4'ü lig, 2'si kupada 6 maçtır yenilmeyen, son 4 lig maçında gol bile yemeyen başkent ekibinde en skorer isim 5 gol, 1 asistlik performansıyla Serdar Gürler. Öte yandan F.Bahçe'nin bu sezon iç sahadaki en golcü oyuncusu ise 4 gollü Robin Van Persie. Bu arada Kanarya'da Skrtel ve Hasan Ali sınırda...

SON 31 MAÇIN 28'İNİ KAZANDI

F.Bahçe, rakibi ile bugün 87. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki buluşmaların 42'sini F.Bahçe, 15'ini Gençler kazandı. Kanarya, son 31 lig maçının sadece 3'ünü kaybetti.







İLK 11'LER



Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Lens, Volkan Şen, Van Persie



Gençlerbirliği: Hoph, Ahmet oğuz, Ahmet Çalık, Palitsevich, Uğur, Khalili, Selçuk, Serdar, İrfan, Aydın, Rantie