Fenerbahçe - Gençlerbirliği | Canlı Anlatım
Kanarya; Başakşehir’le aranın açılmaması, Beşiktaş ve G.Saray ile aradaki puan farkının azalması için kazanmak zorunda.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Saat 20.00'de Ülker Stadı'nda başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
Başkent temsilcisini yenip, puan farkını Beşiktaş'la 4'e, G.Saray'la 2'ye indirmek isteyen sarı-lacivertli takım, lider Medipol Başakşehir'le de aranın açılmasını engellemek amacında. kadro dışı var eksik yok Eksik futbolcusu bulunmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ve ekibinin isteği doğrultusunda Emenike ile Van der Wiel kadro dışı bırakılmıştı. Ayrıca Başakşehir'den sonra 28 golle ligin en skorer takımı olan sarı-lacivertlilerin bir başka amacı da iki haftalık gol suskunluğunu da bozmak.
SAVUNMACILARIN MAÇI
Haftanın son maçı ilginç bir istatistiği de içeriyor. O da bu sezon F.Bahçe'nin ligin en az gol pozisyonu veren, G.Birliği'nin de en az gol yiyen takım olması. G.Birliği lig tarihi boyunca 8 golle en az gol yediği sezonunu geçirirken, sarı-lacivertliler ise 41 kez ile rakiplere en az pozisyon veren ekip durumunda. Teknik direktör Ümit Özat ile 4'ü lig, 2'si kupada 6 maçtır yenilmeyen, son 4 lig maçında gol bile yemeyen başkent ekibinde en skorer isim 5 gol, 1 asistlik performansıyla Serdar Gürler. Öte yandan F.Bahçe'nin bu sezon iç sahadaki en golcü oyuncusu ise 4 gollü Robin Van Persie. Bu arada Kanarya'da Skrtel ve Hasan Ali sınırda...
SON 31 MAÇIN 28'İNİ KAZANDI
F.Bahçe, rakibi ile bugün 87. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki buluşmaların 42'sini F.Bahçe, 15'ini Gençler kazandı. Kanarya, son 31 lig maçının sadece 3'ünü kaybetti.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Lens, Volkan Şen, Van Persie
Gençlerbirliği: Hoph, Ahmet oğuz, Ahmet Çalık, Palitsevich, Uğur, Khalili, Selçuk, Serdar, İrfan, Aydın, Rantie
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:55
- Vincent Aboubakar kızdırdı
Toplam 6
Yorum
kartal gönderiiiiiiinnnnnn
- İşte Pereira'nın yeni takımı...
Toplam 8
Yorum
hakan fb adaş laf yaptığın adamın en azından bir kariyeri var iyi yada kötü gs başındaki adamın çoluk çocuğu yönetmekten başka bir kariyerimi olmuş sağ solla sallıyosun
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 18
Yorum
44istanbul güya forvet... son 7 yilda, 228 mac, 13 gol ikinci Abubakar vakasi olur! Internette bin türlü resmi istatistikler var, hersey ortada. Bir oyuncuyla ilglenince en azindan rakamlara bakin bea?!
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