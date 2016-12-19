Fener son nefeste
Sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanında normal süresi 92-92 berabere biten maçı uzatmada kazandı. 26 sayı atan Sloukas, Kanarya’nın galibiyetinde önemli rol oynadı.
TRABZON-A.EFES: 77-78
Erkekler Basketbol Ligi'nde Trabzon'a konuk olan A.Efes, bir sayı farkla kazandı. Lacivert-beyazlılar son dakikaya kadar büyük çekişmeye sahne olan maçtan 78-77 galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Darüşşafaka-Karşıyaka: 82-69, Balıkesir-Uşak: 75-78.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:09
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
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FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
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beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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