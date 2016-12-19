 Fener son nefeste – Fotomaç – 19 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Fener son nefeste

    Fener son nefeste

    Sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanında normal süresi 92-92 berabere biten maçı uzatmada kazandı. 26 sayı atan Sloukas, Kanarya’nın galibiyetinde önemli rol oynadı.

    , Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 102-98 mağlup etti. Maçın ilk çeyreğini Gaziantep 27-24 önde geçti. İkinci çeyrekte dengeyi sağlayan sarılacivertliler soynma odasına 48-46 üstün gitti. İkinci yarayı iyi başlayan Gaziantep son bölüme 72-68 galip girdi. Ancak son bölümde yine üstün olan taraf Fenerbahçe dengeyi sağladı ve maçın normal süresi 92-92 berabere bitti. Uzatmada üstün olan Fenerbahçe salondan 102-98 galip ayrıldı.

    TRABZON-A.EFES: 77-78
    Erkekler Basketbol Ligi'nde Trabzon'a konuk olan A.Efes, bir sayı farkla kazandı. Lacivert-beyazlılar son dakikaya kadar büyük çekişmeye sahne olan maçtan 78-77 galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Darüşşafaka-Karşıyaka: 82-69, Balıkesir-Uşak: 75-78.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener son nefeste haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.