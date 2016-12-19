 ''Bunu nasıl yaparsınız!'' – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    ''Bunu nasıl yaparsınız!''

    ''Bunu nasıl yaparsınız!''

    Kadro dışı kaldığını öğrenince çıldıran ’nin kulüp binasına giderek hakkındaki karara çok büyük tepki gösterdiği, “Ben bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım” dediği öğrenildi.

    'de Gregory van der Wiel ile birlikte süresiz kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, yönetimin bu kararına çok büyük tepki göstermiş. Futbol Arena'nın haberine göre; kararın kendisine tebliğ edilmesinden sonra çılgına dönen Nijeryalı futbolcunun, soluğu kulüp binasında aldığı öğrenildi. Emenike'nin, oradaki yetkili bazı kişilere kararın gerekçesini öğrenmek istediğini söylediği, kendisine yapılanın doğru olmadığını ifade ettiği vurgulandı. Emenike, geçen sezon da kiralık oynadığı Al Ain kulübünde disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Takımın şehri olan Al Ain yerine ısrarla Dubai'de yaşamaya devam eden oyuncu, idmana gidip gelmek için her gün 300 kilometre yol yapıyordu. Yönetim kendisini uyardı ancak dinlemedi, sezon bitmeden de kovulup West Ham'ın yolunu tuttu.

    AL AİN'E GİTME ÖDÜLÜ
    Sarı-lacivertli yönetimin, Emenike'nin geçen sezon "dönem harici sözleşme yenileme" maddesi ile kontratını 1 yıl uzatmasının nedeni ortaya çıktı. Meğer Nijeryalı futbolcuya, Al Ain'e kiralık gitmeyi kabul etmesi nedeni ile jest yapılmış. Fenerbahçe bu kiralamadan 3.5 milyon euro kazanmıştı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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