''Bunu nasıl yaparsınız!''
Kadro dışı kaldığını öğrenince çıldıran Emmanuel Emenike’nin kulüp binasına giderek hakkındaki karara çok büyük tepki gösterdiği, “Ben bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım” dediği öğrenildi.
AL AİN'E GİTME ÖDÜLÜ
Sarı-lacivertli yönetimin, Emenike'nin geçen sezon "dönem harici sözleşme yenileme" maddesi ile kontratını 1 yıl uzatmasının nedeni ortaya çıktı. Meğer Nijeryalı futbolcuya, Al Ain'e kiralık gitmeyi kabul etmesi nedeni ile jest yapılmış. Fenerbahçe bu kiralamadan 3.5 milyon euro kazanmıştı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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