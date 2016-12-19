Belaya çattı!
Hollandalı futbolcunun menajeri, İbrahimovic ve Pogba gibi dünyaca ünlü yıldızların temsilciliğini yapan Mino Raiola... İtalyan menajerin vekil tayin ettiği bir avukatın, bugün İstanbul’a gelip elinde 9 milyon euro’luk bir faturayla yönetimle masaya oturacağı öğrenildi.
SERVETİ BÜYÜK
"Menajerlerin kralı" olarak nam yapan ve pazarladığı oyuncular sayesinde büyük bir servete sahip olan ve Raiola, Van der Wiel meselesine de el attı. Raiola'nın vekil tayin ettiği bir İtalyan avukatın, bugün İstanbul'a gelerek Van der Wiel'le birlikte sarı- lacivertli yönetimle masaya oturacağı öğrenildi. Bir Türk avukatlık firmasıyla ortak çalışacağı belirtilen avukatın çok ağır tazminat maddeleri ile Fenerbahçe ile masaya oturacağı bildiriliyor. Peki Raiola'nın görevlendirdiği avukat, Fenerbahçe sözleşme feshi için ısrar ederse hangi şartları öne sürecek? İşte, Fotomaç'ın ulaştığı bilgilere göre can yakacak o tazminat maddeleri:
-3 yıllık alacağımızı herhangi bir indirim olmadan istiyoruz. Daha önceki dönemlerde günlük gecikmelerden doğan faiz haklarımızı saklı tutuyoruz.
-Kontrat imzalarken 3 yıla bölünmesi konusunda anlaştığımız 2 milyon 250 bin euro'luk imza parasının peşin olarak tahsilini talep ediyoruz
-3 yıldaki hak ediş olan 6.6 milyon euro'nun peşin ödenmesi halinde 600 bin euro'dan vazgeçmeyi iyi niyet göstergesi olarak teklif ediyoruz.
-Futbolcumuz Gregory van Der Wiel'in, takımında kadro dışı kalması yüzünden yaşadığı itibar kaybı nedeniyle tazminat hakkımızı saklı tutuyoruz.
-Bayan Rose Bertram'ın kendi kişisel sosyal medya hesapları üzerinden F.Bahçe ile ilgili yaptığı paylaşımlara ilişkin isim hakkı haklarımızı saklı tutuyoruz.
İŞ PARAYA GELİNCE KARTAL KESİLDİ!
Fenerbahçe'ye bir türlü uyum gösteremeyen Gregory Van der Wiel, sonunda Dick Advocaat'ın da sabrını taşırdı ve kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertli ekibe hiçbir katkı sağlayamayan Hollandalı futbolcu, şimdi sözleşmesinden kaynaklı garanti parasının peşine düştü.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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