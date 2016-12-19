 Belaya çattı! – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Belaya çattı!

    Belaya çattı!

    Hollandalı futbolcunun menajeri, İbrahimovic ve Pogba gibi dünyaca ünlü yıldızların temsilciliğini yapan ... İtalyan menajerin vekil tayin ettiği bir avukatın, bugün İstanbul’a gelip elinde 9 milyon euro’luk bir faturayla yönetimle masaya oturacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör Dick Advocaat'ın raporu ile kadro dışı bıraktığı Gregory van der Wiel, sarı-lacivertlilerin başına büyük çorap öreceğe benziyor... Eğer yönetim, bu sezonun haricinde 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcuyu "Kendine kulüp bul" deyip tamamen gözden çıkartırsa, bunun faturası çok ağır olabilir. Van der Wiel'in temsilciliğini, dünyaca ünlü İtalyan menajer Mino Raiola yapıyor. 49 yaşındaki menajer, İbrahimovic, Balotelli, Mkhitaryan ve Pogba başta olmak üzere birçok yıldızın temsilcisi. Futbolun hukukunu iyi biliyor.

    SERVETİ BÜYÜK
    "Menajerlerin kralı" olarak nam yapan ve pazarladığı oyuncular sayesinde büyük bir servete sahip olan ve Raiola, Van der Wiel meselesine de el attı. Raiola'nın vekil tayin ettiği bir İtalyan avukatın, bugün İstanbul'a gelerek Van der Wiel'le birlikte sarı- lacivertli yönetimle masaya oturacağı öğrenildi. Bir Türk avukatlık firmasıyla ortak çalışacağı belirtilen avukatın çok ağır tazminat maddeleri ile Fenerbahçe ile masaya oturacağı bildiriliyor. Peki Raiola'nın görevlendirdiği avukat, Fenerbahçe sözleşme feshi için ısrar ederse hangi şartları öne sürecek? İşte, Fotomaç'ın ulaştığı bilgilere göre can yakacak o tazminat maddeleri:

    -3 yıllık alacağımızı herhangi bir indirim olmadan istiyoruz. Daha önceki dönemlerde günlük gecikmelerden doğan faiz haklarımızı saklı tutuyoruz.
    -Kontrat imzalarken 3 yıla bölünmesi konusunda anlaştığımız 2 milyon 250 bin euro'luk imza parasının peşin olarak tahsilini talep ediyoruz
    -3 yıldaki hak ediş olan 6.6 milyon euro'nun peşin ödenmesi halinde 600 bin euro'dan vazgeçmeyi iyi niyet göstergesi olarak teklif ediyoruz.
    -Futbolcumuz 'in, takımında kadro dışı kalması yüzünden yaşadığı itibar kaybı nedeniyle tazminat hakkımızı saklı tutuyoruz.
    -Bayan Rose Bertram'ın kendi kişisel sosyal medya hesapları üzerinden F.Bahçe ile ilgili yaptığı paylaşımlara ilişkin isim hakkı haklarımızı saklı tutuyoruz.

    İŞ PARAYA GELİNCE KARTAL KESİLDİ!
    Fenerbahçe'ye bir türlü uyum gösteremeyen Gregory Van der Wiel, sonunda 'ın da sabrını taşırdı ve kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertli ekibe hiçbir katkı sağlayamayan Hollandalı futbolcu, şimdi sözleşmesinden kaynaklı garanti parasının peşine düştü.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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