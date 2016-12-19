 Artık farklı yollardayız – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Artık farklı yollardayız

    Artık farklı yollardayız
    G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat, ligde bugün karşılaşacakları ve bir dönem kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe ile artık farklı bir yolda olduklarını söyledi. Özat, "Benim için önemli olan şu anda çalıştığım ve ekmeğini yediğim kulübün başarısı. Bundan daha doğal şey olamaz" dedi. 4 maçtır gol yemeyen takımının iyi sonuçlar aldığını sözlerine ekleyen 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Allah nazarlardan saklasın" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:47
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