 Advocaat’tan ‘hücum’ emri – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’tan ‘hücum’ emri

    Advocaat’tan ‘hücum’ emri

    F.Bahçe’nin hocası, G.Birliği’ne karşı bugün ofansif bir oyun planı hazırladı.

    Kanarya, zirvenin uzağında kalmamak için G.Birliği'ni yenmek zorunda. Advocaat, oyun planında 'hücumu' daha öne çıkardı. Forvet hattında Lens, Sow ve Van Persie'yi bir arada oynatmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, arkadaki üçlüye de "İleriye destek olun" talimatı verdi. Dünkü idmanda çeşitli hücum varyasyonları deneten , futbolcularından rakip kaleye bol şut atmalarını istedi. Sarı-lacivertli hoca, Şener ve Hasan Ali ile de mini bir toplantı yapıp, hücuma daha çok katkı vermelerini istedi.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:46
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