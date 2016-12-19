Advocaat haklıymış
Amed Sportif maçı sonrası fırçayı yiyen Fernandao ve Salih’in fiziki test sonuçları, sezon başı değerlerinden bile kötü çıktı. Stoch yerinde saydı, Sow en yüksek yüzdeyi yakaladı.
SOW TAVAN YAPTI
Salih Uçan'ın değerleri ise sezon başında yapılan testlerin de gerisinde hesaplandı. Stoch ve İsmail Köybaşı da sezon başına göre çok düşük değerlerde gelişme gösterdi. Testlerde Aatif zirve yaparken, Moussa Sow ise sezon başına göre en yüksek yüzdeyi yakalamasıyla dikkat çekti.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:19
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
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FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
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beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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