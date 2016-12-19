 Advocaat haklıymış – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Advocaat haklıymış

    Advocaat haklıymış

    Amed Sportif maçı sonrası fırçayı yiyen ve Salih’in fiziki test sonuçları, sezon başı değerlerinden bile kötü çıktı. Stoch yerinde saydı, Sow en yüksek yüzdeyi yakaladı.

    'de Vitor Pereria'nın başını yiyen fizik testlerin ikincisinin sonuçları dün açıklandı. Sonuçlar, Van der Wiel ile Emenike'nin kadro dışı bırakılmasıyla başlayan depremin devam edeceğinin göstergesi gibi. Aylardır bir türlü kilo veremeyen Jose Fernandao, testlerde dip yapan oyuncuların başında yer alıyor. Ağır bir sakatlık geçiren Ozan Tufan'ın fiziki testleri de sezon başına göre neredeyse aynı değerlerde çıktı.

    SOW TAVAN YAPTI
    'ın değerleri ise sezon başında yapılan testlerin de gerisinde hesaplandı. Stoch ve İsmail Köybaşı da sezon başına göre çok düşük değerlerde gelişme gösterdi. Testlerde Aatif zirve yaparken, Moussa Sow ise sezon başına göre en yüksek yüzdeyi yakalamasıyla dikkat çekti.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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