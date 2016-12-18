Persie göreve
Sarı-lacivertliler bir günlük iznin ardından G.Birliği maçının hazırlıklarına başladı. Van Persie takımla çalıştı. Advocaat, yarın ideal 11'i sahaya sürecek.
İDEAL KADROYA DÖNECEK
Öte yandan kupa maçında yedek ve genç oyunculara şans veren Advocaat, Gençlerbirliği karşısında ideal 11'ini sahaya sürecek. Kadro dışı kalan Emenike ile Van der Wiel dışında eksik yok.
İDMANDA YÜZLER GÜLÜYORDU
Yönetim kurulunun, Emmanuel Emenike ve Van der Wiel'i kadro dışı bırakması takımı etkilemedi. Dünkü antrenmanda hem oyuncuların hem de teknik heyetin keyifli oldukları görüldü.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:00
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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