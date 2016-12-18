 Persie göreve – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Persie göreve

    Persie göreve

    Sarı-lacivertliler bir günlük iznin ardından G.Birliği maçının hazırlıklarına başladı. takımla çalıştı. , yarın ideal 11'i sahaya sürecek.

    , maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan antrenmanda, sarı- lacivertli futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve pres çalışmaları gerçekleştirdi. İdman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Antrenmanda Robin van Persie de takımla birlikte çalıştı. Çift kalede de yer alan Hollandalı yıldızın, yarın formasını giyebileceği bildirildi.

    İDEAL KADROYA DÖNECEK
    Öte yandan kupa maçında yedek ve genç oyunculara şans veren Advocaat, Gençlerbirliği karşısında ideal 11'ini sahaya sürecek. Kadro dışı kalan Emenike ile Van der Wiel dışında eksik yok.



    İDMANDA YÜZLER GÜLÜYORDU
    Yönetim kurulunun, Emmanuel Emenike ve Van der Wiel'i kadro dışı bırakması takımı etkilemedi. Dünkü antrenmanda hem oyuncuların hem de teknik heyetin keyifli oldukları görüldü.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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