 Pereira, imzaya kaldı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Pereira, imzaya kaldı

    Pereira, imzaya kaldı
    'nin yollarını ayırdığı , ile anlaşmak üzere... Portekizli çalıştırıcı, 1860'ın Heidenheim ile 1-1 berabere kaldığı maçı da tribünden izledi. Alman 2. Lig'inde yer alan takımın başkanı Cassalette, 'Yeni hoca kim?' sorusuna, "Yeni teknik direktörümüz zaten maçlarımızı tribünden izliyor. İki haftadır tribünde" diyerek Pereira'yı işaret etti.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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