Kros Ligi’nde 2. oldu

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kros Ligi Final Yarışları'nda F.Bahçe Atletizm Şubesi, genç kız ve genç erkeklerde 2. oldu. Kanarya, 5 Şubat 2017'de Portekiz'deki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek.