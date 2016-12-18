 Kros Ligi’nde 2. oldu – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Kros Ligi’nde 2. oldu

    Kros Ligi’nde 2. oldu
    15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kros Ligi Final Yarışları'nda F.Bahçe Atletizm Şubesi, genç kız ve genç erkeklerde 2. oldu. Kanarya, 5 Şubat 2017'de Portekiz'deki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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