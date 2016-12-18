Kaptanlardan moral yemeği

Sarı-lacivertli futbolcular, Gençlerbirliği maçı için normalinden daha erken toplanıp bir moral yemeği yeme kararı aldılar. Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın öncülük edeceği bugünkü yemekte takım içindeki sorunların masaya yatırılacağı, çözüm arayışları üzerinde fikir alışverişinde bulunulacağı öğrenildi. Yemekte teknik heyetten kimse yer almayacak.