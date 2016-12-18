 Kaptanlardan moral yemeği – Fotomaç – 18 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kaptanlardan moral yemeği

    Kaptanlardan moral yemeği
    Sarı-lacivertli futbolcular, Gençlerbirliği maçı için normalinden daha erken toplanıp bir moral yemeği yeme kararı aldılar. Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın öncülük edeceği bugünkü yemekte takım içindeki sorunların masaya yatırılacağı, çözüm arayışları üzerinde fikir alışverişinde bulunulacağı öğrenildi. Yemekte teknik heyetten kimse yer almayacak.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaptanlardan moral yemeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle