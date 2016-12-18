 Gençler Kadıköy’den çıkamıyor – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Gençler Kadıköy’den çıkamıyor

    Gençler Kadıköy’den çıkamıyor
    Kanarya, yarın 'nda konuk edeceği 'ne evinde ezici üstünlük kurdu... Sarı-lacivertli takım, rakibiyle İstanbul'da oynadığı son 13 lig maçının tamamını kazanırken, 37 gol atıp, sadece 9 gol yedi. Gençlerbirliği, Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynadığı son 16 maçta sadece 1 beraberlik alabildi. 15 karşılaşmayı ise kaybetti. Başkent ekibi, İstanbul'da en son 2000'de 3-1 galip geldi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:31
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