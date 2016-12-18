Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan futbolcuların top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği duyuruldu.