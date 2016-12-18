Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan futbolcuların top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.
Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği duyuruldu.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:17
- Kartal aradığı stoperi Brezilya'da buldu
Toplam 2
Yorum
Kartal22 Sol beke rennes ten ermir lenjani,sol kanada brugge dan izquardio alınsa,bir de defansa messias iyi olur gibime geliyor...bazen atiba nın yaninda marcelo oynayabilir...mümkünse kaleci,sağ bek ve forvet te alınabilir...sağ bek çek futbolcu kaderabek iyi olur...
- Süper Lig’in en şutörü
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Yorum
brumunanın şutları attığı gollerdeki şutlar dışında kaleciyi zorlamıyor keza wesley oyuncularımızın şutları etkili şut değil ki olsa zaten 23 golde kalmazdı takım!
- En büyük Real Madrid!
Toplam 1
Yorum
ONUR rakibi tebrtik etmek lazım milyon dolarlarla kurulmuş para babası bir takıma güzelce direndiler
Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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