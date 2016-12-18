 Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    'de hazırlıklar tamamlandı

    Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı

    , 'de yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan futbolcuların top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

    Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

    Sarı-lacivertlilerin, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği duyuruldu.

    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:17
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