F.Bahçe zirve takibini sürdürmek istiyor

Ligde son iki haftada 5 puan kaybederek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, bir maç eksiğiyle lider Medipol Başakşehir'in 10 puan gerisinde 25 puanda bulunuyor. Puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde başkent temsilcisini yenerek galibiyet hasretini de dindirmeyi hedefliyor.

Süper Lig'in 2. sırasındaki Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya kaybettiği haftayı da iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Ümit Özat yönetiminde çıkışa geçen başkent temsilcisini evine puansız göndermenin hesaplarını yapıyor.

Ümit Özat'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle oynadığı 6 resmi maçı da kaybetmeyen Gençlerbirliği ise çıkışını Kadıköy'de de sürdürmek için sahada yer alacak. Ligde 19 puanı bulunan ve son 2 deplasman maçından galibiyetle ayrılan başkent temsilcisi ligdeki son 4 maçında da kalesini gole kapatmayı başardı.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

- Fenerbahçe gol sıkıntısı çekiyor

Sarı-lacivertliler, ligin son 2 haftasında rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Beşiktaş'la 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Fenerbahçe, bu maçlarda gol yollarında etkisiz kaldı. Lider Medipol Başakşehir'den sonra 28 golle ligin en skorer takımı olan sarı-lacivertliler, bu özelliğini son 2 maça yansıtmakta zorlandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı Gençlerbirliği karşısında iki haftalık gol suskunluğunu da bozmak istiyor.

- Kadro dışı var, eksik yok

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında eksik futbolcusu yok.

Sarı-lacivertli kulübün yönetimi, dün teknik direktör Dick Advocaat ve ekibinin isteği doğrultusunda Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel'i kadro dışı bırakmıştı.

- Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım ceza sınırında

Fenerbahçe'de Slovak futbolcu Martin Skrtel ile milli oyuncu Hasan Ali Kaldırım sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Süper Lig'de toplam üçer sarı kartı bulunan Skrtel ve Hasan Ali, Gençlerbirliği karşısında da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Bu durumda iki futbolcu da gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.