F.Bahçe zirve takibini sürdürmek istiyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın konuk edeceği Gençlerbirliği'ni yenerek üst sıralardan kopmak istemiyor.
Süper Lig'in 2. sırasındaki Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya kaybettiği haftayı da iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Ümit Özat yönetiminde çıkışa geçen başkent temsilcisini evine puansız göndermenin hesaplarını yapıyor.
Ümit Özat'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle oynadığı 6 resmi maçı da kaybetmeyen Gençlerbirliği ise çıkışını Kadıköy'de de sürdürmek için sahada yer alacak. Ligde 19 puanı bulunan ve son 2 deplasman maçından galibiyetle ayrılan başkent temsilcisi ligdeki son 4 maçında da kalesini gole kapatmayı başardı.
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
- Fenerbahçe gol sıkıntısı çekiyor
Sarı-lacivertliler, ligin son 2 haftasında rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.
Beşiktaş'la 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Fenerbahçe, bu maçlarda gol yollarında etkisiz kaldı. Lider Medipol Başakşehir'den sonra 28 golle ligin en skorer takımı olan sarı-lacivertliler, bu özelliğini son 2 maça yansıtmakta zorlandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı Gençlerbirliği karşısında iki haftalık gol suskunluğunu da bozmak istiyor.
- Kadro dışı var, eksik yok
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında eksik futbolcusu yok.
Sarı-lacivertli kulübün yönetimi, dün teknik direktör Dick Advocaat ve ekibinin isteği doğrultusunda Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel'i kadro dışı bırakmıştı.
- Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım ceza sınırında
Fenerbahçe'de Slovak futbolcu Martin Skrtel ile milli oyuncu Hasan Ali Kaldırım sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon Süper Lig'de toplam üçer sarı kartı bulunan Skrtel ve Hasan Ali, Gençlerbirliği karşısında da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Bu durumda iki futbolcu da gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 10:45
- Babel için geri sayım
Toplam 4
Yorum
ebabil bence İLK TERCİH BAKAMBU olmalı.
- Bakambu transferine veto
Toplam 2
Yorum
ebabil bakambu çok iyi transfer olur.bırakın avrupa ligini kardeşim bu takımın bu seneki hedefi şampiyonlar liginden sonra ligde şampiyon olmak onun için çaba sarfedilmeli.o sebepten bakambu transferi müşhiş olur.
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 35
Yorum
yaşlı kartal nedense kimse yediğimiz gollerde fabri nin hatalarını söylemiyor.bu adam hep kaleden 2 - 3 metre ilerde durduğu sürece daha çok goller yeriz.iyi takım olmanın birinci şartı çık iyi bir kaleciye sahip olmaktır.ucuzcu fiko olduğu sürece bu hayalden öteye geçmez ne yazıkki.
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