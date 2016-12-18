F.Bahçe G.Antep'te uzatmalarda güldü

Fenerbahçe bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 8. kez mağlup oldu.

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikayı 16-7 öne geçti. Etkili mücadelesini devam ettiren Gaziantep Basketbol, 8. dakikaya girilirken farkı 13 sayıya (21-8) kadar çıkardı. Daha sonra toparlanan Fenerbahçe farkı hızla eritirken, ev sahibi takım ilk periyodu 27-24 önde bitirdi.

Savunmadaki iyi mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Fenerbahçe, Gaziantep temsilcisinin fazla sayı üretmesine izin vermedi ve 15. dakika tamamlanırken 39-33 öne geçti. Sarı-lacivertli takım daha sonra yaşadığı top kayıplarına rağmen soyunma odasına 48-46 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Gaziantep Basketbol, dış atışlarda Balazic ve Rautins, pota altında da Jefferson ile skor buldu ve son çeyreğe 72-68 önde girdi.

Çekişmeli geçen maçta son periyodun ilk bölümünde oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, Udoh'un basketiyle 34. dakikada skoru 75-75 eşitledi. Daha sonra karşılıklı basketlerle devam edilen karşılaşmanın normal süresi 92-92 berabere tamamlandı.

Maçın uzatma bölümünde daha iyi bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe, salondan 102-98 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 26 sayıyla Fenerbahçe'den Sloukas oldu.

Fenerbahçe Başantrenrörü Zeljko Obradovic 48 saat arayla maç yapmanın kolay olmadığını belirterek, maça başlarken o yüzden genç oyunculara şans verdiklerini söyledi.Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Basketbool, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye uzatmalarda 102-98 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Başantrenrörü Zeljko Obradovic, "Anlaması zor olan bu fırsatı değerlendirmemeleri. Sahada yürekleriyle savaşmaları gerekiyor. Bugünkü maçın sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Maçı son saniyelerdeki top çalmalarımızla kazandık. Bu da önemli bir şey. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.Daha önceki maçlarda daha fazla süre alan oyuncuların Gaziantep deplasmanında da geleneği bozmadıklarını belirten Obradovic, seyirciler açısından çok güzel ve keyifli bir maçın geride kaldığını vurguladı.Gaziantep Basketbol'un iyi bir takım olduğunu, iyi şutörlerinin olduğunu anlatan Obradovic, "Bugün çok iyi bir takımı yendik. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosfer oluşturuldu. Bugün bir kez daha oyuncularımla gurur duydum" diye konuştu.