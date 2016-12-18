Düşüşün nedeni kas yorgunluğu

Sezona kötü başlayan, 8'inci haftadan itibaren ise 5 haftalık galibiyet serisi yakalayan F.Bahçe, son dönemde tekrar gerilemeye başladı. Yoğun trafikteki oyuncuların, kas yorgunluğundan şikayet ettiği öğrenildi. Sebep ise sezon başı kampında yeterli çalışılmaması! Advocaat bu yüzden önceki gün takımı dinlendirdi.