 Düşüşün nedeni kas yorgunluğu – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Düşüşün nedeni kas yorgunluğu

    Düşüşün nedeni kas yorgunluğu
    Sezona kötü başlayan, 8'inci haftadan itibaren ise 5 haftalık galibiyet serisi yakalayan F.Bahçe, son dönemde tekrar gerilemeye başladı. Yoğun trafikteki oyuncuların, kas yorgunluğundan şikayet ettiği öğrenildi. Sebep ise sezon başı kampında yeterli çalışılmaması! Advocaat bu yüzden önceki gün takımı dinlendirdi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:33
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