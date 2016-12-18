Biletleri kesildi
F.Bahçe, disiplinsiz davranışlarını sürdüren iki oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Resmi siteden yapılan açıklamada, kararın Dick Advocaat’ın talebiyle alındığı bildirildi.
BiREYSEL ÇALIŞACAKLAR
"Takımımızın oyuncuları Emenike ve Gregory Van der Wiel, teknik direktörümüz Dick Advocaat'ın talebi, yönetim kurulumuzun kararıyla bugünden itibaren A Takımımızla çalışmayacak, kendilerine hazırlanan bireysel idman programı çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceklerdir."
YA SATIŞ YA DA KİRAYA
Yönetimin, iki oyuncunun menajerlerinden bir an önce 'kulüp bulmalarını' istediği öğrenildi. Gözden çıkarılan ikili devre arasında teklif gelmesi halinde bonservisleriyle satılacak. Aksi halde ise kiralık olarak gönderilecekler.
TESİSLERE GİRMELERİ YASAK
Emenike ile Van der Wiel'e kadro dışı kararını idari menajer Hasan Çetinkaya telefonla bildirdi. İki oyuncunun, Samandıra Tesisleri'ne girişleri de yasaklandı. İkili bundan sonra yönetimin tahsis edeceği bireysel bir antenör nezaretinde Dereağzı Tesisleri'nde çalışacak. İki yıldız, kararı öğrendikten sonra telefonlarını kapattı.
'SAKATIM' DEDİ İPİ ÇEKİLDİ
Sezon başında PSG'den transfer edilen Van der Wiel, sarılacivertli forma ile 12 resmi maça çıktı. Tek asist üretebilen Hollandalı sağ bek son dönemde kadroya giremiyordu. Advocaat'ın Amed maçında şans vermek istediği Van der Wiel'in, "Sakatım, ağrılarım var" demesi üzerine ipini çektiği belirtildi.
NEDEN BEN YEDEĞİM?
Takıma katıldığı günden bu yana problem yaşayan Emenike bu sezon 20 maçta 7 gol attı. Nijeryalı son olarak Amed ile oynanan kupa maçında 2. yarıda oyuna girerken, etkili olamamıştı. Emenike'nin son dönemde Van Persie ve Sow'un arkasında kaldığı için Advocaat'a, "Neden ben yedek kalıyorum?" diye gider yaptığı, tecrübeli hocanın da bunu affetmediği bildirildi.
ÜCRETLERİ EL YAKIYOR
Temmuz ayında yıllık 2.2 milyon euro garanti ücrete 3 yıllık imza atan Van der Wiel'in 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 2018'e kadar sözleşmesi olan Emenike'nin ise yıllık ücreti 2.5 milyon euro. Nijeryalı forvete maç başına da 12 bin 500 euro ödeniyor.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:16
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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