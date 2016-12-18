Beyler’e 5’lik tarife

F.Bahçe U14 ve U15 Takımları, Gelişim Ligi'nde Beylerbeyispor'u 5-0 mağlup etti. U14'lerin gollerini Ömer (2), Gürol, Yusuf ve Fatih atarken, U15'lerin sayıları Okan (3), Uğur ve Fatih'ten geldi. U14'ler 37, U15'ler 38 puana yükseldi.