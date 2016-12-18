 Beyler’e 5’lik tarife – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Beyler’e 5’lik tarife

    Beyler’e 5’lik tarife
    F.Bahçe U14 ve U15 Takımları, Gelişim Ligi'nde Beylerbeyispor'u 5-0 mağlup etti. U14'lerin gollerini Ömer (2), Gürol, Yusuf ve Fatih atarken, U15'lerin sayıları Okan (3), Uğur ve Fatih'ten geldi. U14'ler 37, U15'ler 38 puana yükseldi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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