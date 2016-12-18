 10 gün önce anlaştı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    10 gün önce anlaştı

    10 gün önce anlaştı

    Devre arasında 2 takviye yapmayı planlayan F.Bahçe’nin Sosa ile 10 gün önce anlaştığı, transferin şimdilik gizlendiği ileri sürüldü.

    Ara transferde 1-2 nokta transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de Jose Sosa iddiaları artıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Arjantinli orta saha ile her konuda anlaştığı, transferi açıklamak için detayların halledilmesini beklediği konuşuluyor. Fenerbahçeli eski yönetici Murat Aşık, Futbol Arena'ya yaptığı açıklamada, "Çok sağlam kaynaktan aldığım bir bilgiye göre , Sosa ile 10 gün önce anlaşmaya vardı" dedi. Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro'ya Milan'a giden Sosa, İtalyan ekibinde sadece 6 maçta oynadı.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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