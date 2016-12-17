 Sosa heyecanı – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Sosa heyecanı

    Sosa heyecanı

    Arjantinli 10 numarayı ikna ettiği belirtilen sarı-lacivertlilerin, oyuncunun kulübü Milan ile de el sıkıştığı ileri sürülürken, anlaşmanın yarım sezonluğuna kiralık olduğu, resmi imzaların ocak ayında atılacağı vurgulandı.

    Fenerbahçe, 10 numara arayışında nihayet mutlu sona ulaşıyor. Yabancı değil, Jose Sosa... Sarı-lacivertli ekibin, Milan'da tutunamayan Arjantinli yıldızı, yapılan uzun görüşmeler sonunda sarı-lacivertli formayı giymeye ikna ettiği öğrenildi. Sosa'ya "evet" dedirten Fenerbahçeli yetkililerin Milan'la da oturduğu pazarlık masasından istediğini alarak kalktığı, iki ekibin kiralık anlaşması üzerinden mütabakata vardığı ileri sürüldü.

    MİLAN'A UYMADI
    Beşiktaş'ta geçen sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan , siyah-beyazlı ekibe 28 maçta 7 gol-12 asistlik müthiş bir katkıda bulunmuştu. 31 yaşındaki yıldız futbolcu, Milan'da ise 6 maçta (4'ü ilk 11) golle tanışamazken, asist de gerçekleştiremedi.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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