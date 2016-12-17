Sosa heyecanı
Arjantinli 10 numarayı ikna ettiği belirtilen sarı-lacivertlilerin, oyuncunun kulübü Milan ile de el sıkıştığı ileri sürülürken, anlaşmanın yarım sezonluğuna kiralık olduğu, resmi imzaların ocak ayında atılacağı vurgulandı.
MİLAN'A UYMADI
Beşiktaş'ta geçen sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Jose Sosa, siyah-beyazlı ekibe 28 maçta 7 gol-12 asistlik müthiş bir katkıda bulunmuştu. 31 yaşındaki yıldız futbolcu, Milan'da ise 6 maçta (4'ü ilk 11) golle tanışamazken, asist de gerçekleştiremedi.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:56
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
Sosa heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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