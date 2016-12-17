 Slovaklar İstanbul’da buluştu – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Slovaklar İstanbul’da buluştu

    Slovaklar İstanbul’da buluştu
    F.Bahçe'nin Slovak futbolcuları ve , Trabzonspor'da oynayan vatandaşları ile İstanbul'da bir araya geldiler. Skrtel, instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına "Durica evde" notunu düştü.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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