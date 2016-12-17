 Savaş iyi çıkınca planlar değişti – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Savaş iyi çıkınca planlar değişti

    Savaş iyi çıkınca planlar değişti

    Advocaat, Şener'in alternatifini alt yapıdan buldu.

    Şener'in zorlandığı dönemlerde vatandaşı Van der Wiel'i oynatmayı düşünen usta hoca, 'ın kupa maçında iyi bir performans göstermesi üzerine Wiel'in gidişine yeşil ışık yakmaya başladı. Advocaat'ın, yönetimin daha önce "Wiel'in satışından gelecek parayla orta saha alırız" teklifini artık değerlendirdiği kaydedildi.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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