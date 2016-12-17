 Nazar boncuğu – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Nazar boncuğu

    Nazar boncuğu

    ’nde şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler 4 maçlık galibiyet serisini güçlü rakibi karşısında sürdüremedi.

    Basketboldaki en büyük gururlarımızdan , THY Avrupa Ligi 12.hafta mücadelesinde Yunanistan temsilcisi 'a 70-81 mağlup oldu. Deplasmanda karşılaştığı rakibi karşısında maça etkili başlayamayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 14-23 yenik tamamladı. İkinci periyotta biraz daha toparlanan Fenerbahçe, iyi savunma yaparak rakibini durdururken etkili hücumlar yaptı ve farkı 4 sayıya düşürüp devreye 37-41'lik skorla girdi. Ancak Kanarya, yakaladığı bu çıkışı ikinci yarıya yansıtamadı. Üçüncü periyotta hücumlardan boş dönen Fenerbahçe, farkın açılmasının önüne geçemedi ve son çeyreğe 52-61 mağlup gitti. Panathinaikos, son periyotta da temsilcimize müsaade etmedi ve maç 70-81 Yunan ekibi lehine sonuçlandı. Fenerbahçe'de 21 sayı atan James Nunnally maçın en skorer ismi olurken, takım arkadaşları ona ayak uyduramadı. F.Bahçe, sıradaki maçını 21 Aralık'ta Daçka ile oynayacak.

    DEPLASMAN KABUSU
    Fenerbahçe, 'nde bu sezon dördüncü yenilgisini alırken bunların üçünü deplasmanda yaşadı. Dün Panathinaikos'a kaybeden sarı-lacivertliler, daha önce dışarıda Baskonia'ya 52-86 ve Maccabi FOX Tel Aviv'e 77-87 yenilmişti.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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