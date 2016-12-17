Krasnodar’a ‘asistçi’ sol bek

F.Bahçe'nin Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Krasnodar, kadrosunu güçlendirdi. Rus temsilcisi, Ekvadorlu Cristian Ramirez'in transferi için kulübü Ferencvaros ile anlaşmaya vardı. Rus Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sol bek ile Ocak 2017'de resmi sözleşme imzalanacağı bildirildi. Ekvador Milli Takımı'nda da görev yapan Ramirez, Macar ekibi ile 71 maçta 5 gol-14 asistlik performans sergiledi.