 Kjaer: Şansla hiç kazanmadık – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Kjaer: Şansla hiç kazanmadık

    Kjaer: Şansla hiç kazanmadık
    Kanarya'nın Danimarkalı oyuncusu , kötü bir dönemden geçtiklerini kabul ederken, "Ancak bir gerçek var ki şans da yanımızda değil. Kötü oynayınca kazandığımız hiçbir maç yok. Rakipler bu yönden daha şanslı. Olsun, moralimizi bozmuyoruz, mücadeleye devam. Daha çok maç var" dedi.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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