Goller artıyor puanlar azalıyor

Fenerbahçe bu sezon tam bir ters orantı yaşıyor. Geçen sezon ilk 14 karşılaşmada 23 gol kaydeden Kanarya, bu sezon ise aynı periyotta 28 kez rakip fileleri sarstı ama topladığı puan bazında ise geride kaldı. 2015- 16'da 31 puan alan sarı-lacivertli ekip, bu sezon 6 puan az aldı. Fenerbahçe, yine 14. haftalar itibariyle puan olarak son 4 sezonun en kötü performansını sergiledi.