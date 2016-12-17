FIFA'lık olmuş!
F.Bahçe’nin Çakır’ın hata olarak değerlendirilen kararlarının görüntülerini FIFA Hakem Komitesi’ne gönderip rapor talep ettiği, Çakır hakkında olumsuz görüş sunulduğu iddia edildi
'SOW'UN GOLÜ FAUL'
Raporda , "Çakır'ın performansı Türkiye'de ve Avrupa'da farklı. Türkiye performansı kötü" ifadesinin yer aldığı belirtildi. Raporda ayrıca, "Sow'un golünün iptalinin doğru olduğunun" savunulduğu vurgulandı.
USLU, UEFA ÜSTÜNDEN VURMUŞTU
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Amed Sportif maçı sonrası, "UEFA bile Cüneyt Çakır'ın Türkiye'deki performansını beğenmiyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
TFF'DEN FENER'E 'RET' GELMİŞ
F.Bahçe'nin Beşiktaş derbisi öncesi federasyon yetkilileri ile hakem hatalarına ilişkin görüşme yapmak istediği ancak 'ret' yanıtı aldığı öğrenildi. Futbol Arena'nın haberine göre; sarı-lacivertlilerin özellikle Beşiktaş maçlarında çalınan ya da çalınmayan düdüklerden şikayetçi olduğu bildirildi. Beşiktaş derbisi ve sonraki maçlarda F.Bahçe hakem hatalarına tepki göstermişti.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:14
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
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