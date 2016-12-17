 FIFA'lık olmuş! – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    FIFA'lık olmuş!

    FIFA'lık olmuş!

    F.Bahçe’nin Çakır’ın hata olarak değerlendirilen kararlarının görüntülerini FIFA Hakem Komitesi’ne gönderip rapor talep ettiği, Çakır hakkında olumsuz görüş sunulduğu iddia edildi

    Fenerbahçe yönetiminden, Antalya'da Moussa Sow'un golünü "faul" gerekçesiyle vermeyerek bir kez daha gündeme oturan Cüneyt Çakır için sürpriz bir hamle! Sarı-lacivertlilerin, Çakır'ın son haftalarda hata olarak değerlendirilen kararları ile ilgili görüntülerini bir DVD haline getirerek, değerlendirme yapılması için FIFA Hakem Komitesi'ne gönderdiği iddia edildi. DVD'yi inceleyen komite üyesi Peter Mikkelsen'in, bir rapor hazırlayıp Fenerbahçe Kulübü'ne gönderdiği belirtildi.

    'SOW'UN GOLÜ FAUL'
    Raporda , "Çakır'ın performansı Türkiye'de ve Avrupa'da farklı. Türkiye performansı kötü" ifadesinin yer aldığı belirtildi. Raporda ayrıca, "Sow'un golünün iptalinin doğru olduğunun" savunulduğu vurgulandı.

    USLU, UEFA ÜSTÜNDEN VURMUŞTU
    Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Amed Sportif maçı sonrası, "UEFA bile 'ın Türkiye'deki performansını beğenmiyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

    TFF'DEN FENER'E 'RET' GELMİŞ
    F.Bahçe'nin Beşiktaş derbisi öncesi federasyon yetkilileri ile hakem hatalarına ilişkin görüşme yapmak istediği ancak 'ret' yanıtı aldığı öğrenildi. Futbol Arena'nın haberine göre; sarı-lacivertlilerin özellikle Beşiktaş maçlarında çalınan ya da çalınmayan düdüklerden şikayetçi olduğu bildirildi. Beşiktaş derbisi ve sonraki maçlarda F.Bahçe hakem hatalarına tepki göstermişti.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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