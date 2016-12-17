Fenerbahçe'de Emenike ve Van Der Wiel kadro dışı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike ile Hollandalı oyuncusu Gregory van Der Wiel, kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Dick Advocaat'ın talimatı doğrultusunda yönetim kurulunun iki oyuncuyu da kadro dışı bıraktığı belirtilerek, "Emmanuel Emenike ve Gregory Van der Wiel, teknik direktörümüz Advocaat ve teknik ekibimizin talebi, yönetim kurulumuzun kararıyla bugünden itibaren profesyonel takımımızla çalışmayacak. Futbolcular kendilerine hazırlanan bireysel idman programı çerçevesinde çalışmalarını sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Hücum oyuncusu Emenike bu sezon Fenerbahçe'yle bütün kulvarlarda çıktığı 20 maçta 7 gol kaydetti. Sezon başı Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kadroya dahil edilen sağ bek Van der Wiel ise 12 resmi maçta skora bir asistle katkı yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Takımımızın oyuncuları Emmanuel Emenike ve Gregory Van der Wiel, teknik direktörümüz Dirk Advocaat ve teknik ekibimizin talebi, yönetim kurulumuzun kararıyla bugünden itibaren Profesyonel Futbol A Takımımızla çalışmayacak, kendilerine hazırlanan bireysel idman programı çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceklerdir.



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FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."