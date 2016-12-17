Fenerbahçe şeytanın bacağını kıramadı
Euroleague'de Fenerbahçe, deplasmanda Panathinaikos'a 81-70 mağlup oldu. Daha önce Oaka'da Panathinaikos karşısında 4 maçı da kaybeden Fenerbahçe rakibinin bileğini yine bükemedi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında konuk olduğu Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına 81-70 mağlup oldu.
Karşılıklı basketlere sahne olan karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümü Panathinaikos Superfoods'un 11-10'luk üstünlüğüyle geçildi. Ev sahibi ekip, farkı açarak ilk periyodu 23-14 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe iyi başlayan ev sahibi ekip, Rivers'ın basketleriyle 13. dakikada farkı çift haneli sayılara taşıdı: 28-18. Çabuk toparlanan Fenerbahçe, Nunnally'nin skorer oyunuyla farkı 4 sayıya kadar indirdi ve Panathinaikos Superfoods soyunma odasına 41-37'lik üstünlükle girdi.
Panathinaikos Superfoods, Nichols'ın arka arkaya attığı basketlerle 25. dakikada farkı tekrar çift haneli sayılara taşıdı: 51-41. Sarı-lacivertliler, Yunan ekibine Sloukas ile cevap vermeye çalışsa da final periyoduna 61-52 geride gitti.
Maçın son periyoduna Bourousis'in sayılarıyla 5-0'lık seri yakalayarak başlayan ev sahibi takım, 32. dakikaya 66-52 önde girdi. Rakibine Sloukas'ın isabetleriyle cevap vermeye çalışan Fenerbahçe, Udoh'un serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle bitime 2 dakika 8 saniye kala farkı 7 sayıya düşürmesine rağmen 12 top kaybı yaptığı ve rakibinin kolay sayı atmasına çare bulamadığı karşılaşmadan 81-70 mağlup ayrıldı.
Ev sahibi ekipte Calathes 16 sayı, 11 asist, 8 ribaunt ve 5 top çalmalık performans sergileyerek galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe'de ise maçın en skorer ismi Nunnally'nin 21 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Bu sonuçla Panathinaikos Superfoods, THY Avrupa Ligi'nde 7. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe ise 4. mağlubiyetini aldı.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
Fenerbahçe şeytanın bacağını kıramadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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