Fenerbahçe Dick Advocaat yönetiminde çalıştı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 19 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, bir günlük iznin ardından teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli futbolcuların, antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı ifade edildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:49
- FIFA'lık olmuş!
Toplam 19
Yorum
Yalçın Eğer bu olay gerçekse bu durumun bir imtiyaz şeklinde sade FB için yapılması büyük bir hata. Bundan sonra ya tüm lig pozisyon görüntülerini yollayın. Ya da FB nin olayının ayrıcalığını açıklayın...
- Yanal sürprize hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
Afyon'dan Mehmet Mütevazi bir Trabzonspor taraftarı olarak çok karamsarım. Maalesef Ersun YANAL'A Barsanol'ün as kadrosunu getirip verseniz yine bu kötü tablo değişmeyecektir. Futbolun ana mantelitesinin çok hızlı ve isabetli paslanmadan geçtiğini bilmeyen bir Teknik Direktörümüz var. Sevgilerle....
- 3 transfer birden
Toplam 3
Yorum
anom aynen öyle burak halil jaja henrique den sonra böyle oldu
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