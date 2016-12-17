Fenerbahçe Dick Advocaat yönetiminde çalıştı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, bir günlük iznin ardından teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli futbolcuların, antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı ifade edildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.