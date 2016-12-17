 Fenerbahçe Dick Advocaat yönetiminde çalıştı – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Fenerbahçe Dick Advocaat yönetiminde çalıştı

    Fenerbahçe Dick Advocaat yönetiminde çalıştı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 19 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, bir günlük iznin ardından teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli futbolcuların, antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı ifade edildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

    Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:49
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