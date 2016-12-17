F.Bahçe'ye bir Hollandalı daha!
Bana yakaladığını atacak bir golcü lazım. Depay alınabilirse iyi olur. Yarıştaki iddiamızı artırmak için takviye yapmamız şart.
*Advocaat daha önce PSV Eindhoven macerasında Depay ile çalışmıştı.
Emenike ve Fernandao'dan umudu kestiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı "Devre arasında ikisini de satın. Onların yerine yakaladığını atacak bir golcü lazım. Depay uygun bir isim. Kiralanabilirse çok iyi olur. Başka isimler de olabilir. Yeter ki takıma direkt katkı sağlayabilecek kalitede olsun. Zor bir yarışın içindeyiz. İddiamızı artırmak için takviye şart" dedi.
B PLANI ELİA
Hücum hattının hemen her bölgesinde oynayabilen Depay'ın, vatandaşı Advocaat'ın çağrısına olumlu yanıt vereceği belirtildi. Diğer yandan Fenerbahçe, Feyenoord'un sol açığı Elia'yla da ilgileniyor.
EMRE BOL
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:04
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
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