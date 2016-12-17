 F.Bahçe'ye bir Hollandalı daha! – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    F.Bahçe'ye bir Hollandalı daha!

    F.Bahçe'ye bir Hollandalı daha!

    Bana yakaladığını atacak bir golcü lazım. alınabilirse iyi olur. Yarıştaki iddiamızı artırmak için takviye yapmamız şart.

    Ara transfer için öncelikle 10 numara arayışında olan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Dick Advocaat yönetimle yaptığı son görüşmede golcü transferinin şart olduğunu söyledi. Elinde Van Persie, Sow, Emenike ve Fernandao gibi forvetler olmasına rağmen Hollandalı teknik adam "Yakaladığını atacak" bir golcü istediğini belirtti.


    *Advocaat daha önce PSV Eindhoven macerasında Depay ile çalışmıştı.

    ve 'dan umudu kestiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı "Devre arasında ikisini de satın. Onların yerine yakaladığını atacak bir golcü lazım. Depay uygun bir isim. Kiralanabilirse çok iyi olur. Başka isimler de olabilir. Yeter ki takıma direkt katkı sağlayabilecek kalitede olsun. Zor bir yarışın içindeyiz. İddiamızı artırmak için takviye şart" dedi.

    B PLANI ELİA
    Hücum hattının hemen her bölgesinde oynayabilen 'ın, vatandaşı Advocaat'ın çağrısına olumlu yanıt vereceği belirtildi. Diğer yandan , Feyenoord'un sol açığı 'yla da ilgileniyor.

    EMRE BOL
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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