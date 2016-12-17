F.Bahçe'nin genç oyuncusuna sürpriz teklif

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans bulan genç futbolcusu'yi Hollanda takımıizlemeye aldı. 18 yaşındaki stoperi forma giydiği 2 kupa karşılaşmasında da takip eden Ajax'lı scoutların sol ayaklı olması, ön libero ve sol bekte de oynayabilmesi nedeniyle Yiğithan'ı çok beğendiği belirtildi. Hatta Advocaat'ın yardımcıları'tan da 1.94'lük oyuncu hakkında sürekli bilgi aldıkları dile getirildi. Sarı-lacivertlilerin U21 takımında görev yapan, bu sezon 8 maçta 2 gol kaydetti.