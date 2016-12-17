 F.Bahçe'nin genç oyuncusuna sürpriz teklif – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    F.Bahçe'nin genç oyuncusuna sürpriz teklif

    F.Bahçe'nin genç oyuncusuna sürpriz teklif

    Hollanda ekibi, 2 kupa maçında da forma giyen 18 yaşındaki 1.94’lük stoper için araştırma yapıyor

    Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans bulan genç futbolcusu Yiğithan Güveli'yi Hollanda takımı Ajax izlemeye aldı. 18 yaşındaki stoperi forma giydiği 2 kupa karşılaşmasında da takip eden Ajax'lı scoutların sol ayaklı olması, ön libero ve sol bekte de oynayabilmesi nedeniyle Yiğithan'ı çok beğendiği belirtildi. Hatta Advocaat'ın yardımcıları Mario Been ve Cor Pot'tan da 1.94'lük oyuncu hakkında sürekli bilgi aldıkları dile getirildi. Sarı-lacivertlilerin U21 takımında görev yapan Yiğithan, bu sezon 8 maçta 2 gol kaydetti.

    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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