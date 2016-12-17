F.Bahçe Advocaat yönetiminde çalıştı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 19 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, bir günlük iznin ardından teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli futbolcuların, antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı ifade edildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:12
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞLI BAŞAK ŞEHİR MAÇINDA TRABZONUN BU AKŞAM 3 PENALTISI VERİLMEDİ. KONUŞUN YAZIN HADİ NEDEN YAZMIYORSUNUZ ? YOKSA TARAF MI TUTULUYOR HAA?
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞLI YENSEN HAKEMLE YENDİ DİYECEKLER YENİLSEN HAKEM YARDIM ETMEDİ DİYECEKLER. SONUÇTA BUNLARIN HEPSİ..... BELLİ.
- Tartışmalı pozisyon
Toplam 21
Yorum
BEŞİKTAŞ AĞLAMA FEBE AĞLAMAA
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