Emenike'ye çifte talip
Karabükspor’un yanı sıra bir Rus kulübü, gözden çıkartılan Nijeryalı futbolcu için resmi teklif iletti
BİLDİĞİNİ OKUYOR
Sezona fırtına gibi başlayan ancak daha sonra bildiğini okumaya devam eden ve Advocaat'la arayı bozan Emenike, Amed Sportif maçında da vurdumduymaz bir tavır sergiledi.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:56
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
Emenike'ye çifte talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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