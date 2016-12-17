 Emenike'ye çifte talip – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    'ye çifte talip

    Emenike'ye çifte talip

    Karabükspor’un yanı sıra bir Rus kulübü, gözden çıkartılan Nijeryalı futbolcu için resmi teklif iletti

    'ın "Satılsın" raporu verdiği 'ye eski takımı Karabükspor yeniden talip oldu. Sezon başındaki girişiminden sonuç alamayan kırmızı-mavililerin, Nijeryalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenildi. Karabük yönetiminin futbolcunun ücretinin (bu sezon kalan alacağı 1 milyon 250 bin euro) sadece 500 bin euro'sunu karşılayabileceğini Fenerbahçe'ye ilettiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin teklifi değerlendirmeye aldığı, herhangi bir yanıt vermediği ifade edildi. Öte yandan F.Bahçe'nin Emenike için bir Rus ekibiyle de görüşme halinde olduğu iddia edildi. Menajerine, "Kulüp bul" talimatı verilen 29 yaşındaki futbolcuyla, Katar Ligi takımlarından Al Sadd ve Lekhwia kulüpleri de yakından ilgileniyor.

    BİLDİĞİNİ OKUYOR
    Sezona fırtına gibi başlayan ancak daha sonra bildiğini okumaya devam eden ve Advocaat'la arayı bozan Emenike, Amed Sportif maçında da vurdumduymaz bir tavır sergiledi.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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