Emenike yeniden o ülkeye gidiyor!
Karabükspor’un yanı sıra bir Rus kulübü, gözden çıkartılan Nijeryalı futbolcu için resmi teklif iletti
Advocaat 'ın "Satılsın" raporu verdiği Emenike'ye eski takımı Karabükspor yeniden talip oldu. Sezon başındaki girişiminden sonuç alamayan kırmızı-mavililerin, Nijeryalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenildi. Karabük yönetiminin futbolcunun ücretinin (bu sezon kalan alacağı 1 milyon 250 bin euro) sadece 500 bin euro'sunu karşılayabileceğini Fenerbahçe'ye ilettiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin teklifi değerlendirmeye aldığı, herhangi bir yanıt vermediği ifade edildi. Öte yandan F.Bahçe'nin Emenike için bir Rus ekibiyle de görüşme halinde olduğu iddia edildi. Menajerine, "Kulüp bul" talimatı verilen 29 yaşındaki futbolcuyla, Katar Ligi takımlarından Al Sadd ve Lekhwia kulüpleri de yakından ilgileniyor.
BİLDİĞİNİ OKUYOR
Sezona fırtına gibi başlayan ancak daha sonra bildiğini okumaya devam eden ve Advocaat'la arayı bozan Emenike, Amed Sportif maçında da vurdumduymaz bir tavır sergiledi.
BİLDİĞİNİ OKUYOR
Sezona fırtına gibi başlayan ancak daha sonra bildiğini okumaya devam eden ve Advocaat'la arayı bozan Emenike, Amed Sportif maçında da vurdumduymaz bir tavır sergiledi.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 10:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kerim Antalya’ya
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI kerim böyle bi karar verdiyse artık alt liglere doğru yol alır.
- Teşekkürler Cumhurbaşkanım
Toplam 4
Yorum
bjk dünya üçüncüsü yapan adam şenol güneş. trabzona yıllarını veren adam şenol güneş. sahip çıkmadığınız Beşiktaşımızın sahip çıktığı adam ODA ŞENOL GÜNEŞ
- F.Bahçe'ye bir Hollandalı daha!
Toplam 1
Yorum
Fernan Fernandao hazır olana kadar sezon biter.Emenike zaten sadece kontra atak futbolcusu.Doğru demiş Advocat.
Emenike yeniden o ülkeye gidiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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