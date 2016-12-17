Canınızı yakacağım
Kupadaki Amed Sportif beraberliği Advocaat’ı çılgına çevirdi. Maç sonrası röportajında talebelerini eleştiren Advocaat’ın soyunma odasında da esip gürlediği öğrenildi. Özellikle Stoch, Emenike, Fernandao ve Salih’e laf çarpan usta hoca, “Artık acımasız davranacağım” dedi.
KAPIYI ÇARPIP ÇIKTI
"Dünyanın her yerinde bu tip maçlar, futbolcunun kendisi hocasına gösterdiği maçlardır. Ama görüyorum ki hiçbirinizde istek yok. Bundan sonra daha acımasız davranacağım; bunu size garanti edebilirim." Sözlerini bitirdikten sonra bütün oyuncuların yüzüne sert bir şekilde bakan Hollandalı teknik adamın, röportaja giderken de kapıyı sert bir şekilde çarparak soyunma odasından çıktığı dile getirildi.
HANİ VERDİĞİN SÖZLER SALİH!
Amed maçında beklenen performansın çok altında kalan Salih Uçan, Advocaat'ı hayal kırıklığına uğrattı. Hollandalı hocanın sezon başında "Çok yeteneklisin ama yeteneklerine ihanet ediyorsun" dediği genç futbolcu, daha çok çalışacağına ve futbolunu ilerleteceğine dair söz vermişti. Fakat verilen şansı değerlendiremeyen Salih, Advocaat'ın gözünden iyice düştü.
TEKLİF GELİRSE SATILACAK
Salih'in bu durumu üstünün çizilmesine de yol açtı. Teknik direktör Advocaat, yönetime Salih'e uygun bir teklif gelmesi halinde satılabileceğini bildirdi. Sarı-lacivertli yönetimin, devre arası ya da sezon sonunda gelebilecek satılık veya kiralık teklifini değerlendireceği gelen haberler arasında.
FİZİKSEL TESTLER UYGULANACAK
Sarı-lacivertli takımın performans analiz ekibi, son haftalardaki düşüşten rahatsız olan teknik direktör Dick Advocaat'ın talimatı ile harekete geçti. Performans kaybının nedenleri üzerine ayrıntılı araştırmalar gerçekleştirecek olan ekibin, futbolculara bugün ve yarın fiziksel testler uygulayacağı, sonuçlarına göre değerlendirmelerde bulunulacağı öğrenildi.
FİZİKSEL TESTLER UYGULANACAK?
Sarı-lacivertli takımın performans analiz ekibi, son haftalardaki düşüşten rahatsız olan teknik direktör Dick Advocaat'ın talimatı ile harekete geçti. Performans kaybının nedenleri üzerine ayrıntılı araştırmalar gerçekleştirecek olan ekibin, futbolculara bugün ve yarın fiziksel testler uygulayacağı, sonuçlarına göre değerlendirmelerde bulunulacağı öğrenildi.
Emre BOL
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
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