 Canınızı yakacağım – Fotomaç – 17 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Canınızı yakacağım

    Canınızı yakacağım

    Kupadaki Amed Sportif beraberliği ’ı çılgına çevirdi. Maç sonrası röportajında talebelerini eleştiren Advocaat’ın soyunma odasında da esip gürlediği öğrenildi. Özellikle Stoch, Emenike, Fernandao ve Salih’e laf çarpan usta hoca, “Artık acımasız davranacağım” dedi.

    Kupada oynanan Amed Sportif karşılaşmasının ardından "Bazı oyuncularım herhalde bu maçın hazırlık maçı olduğunu düşündü ve beklediğimi vermediler. Bunun nedenini bilmiyorum" diyerek talebelerine sitem eden Dick Advocaat'ın soyunma odasında da esip gürlediği bilgisine ulaşıldı. Tecrübeli çalıştırıcının, oyuncuların yanına, tabiri caizse barut gibi girdiği ve özellikle Stoch, Emenike, Fernandao ve Salih Uçan üzerinden iyi bir fırça attığı belirtildi. Yaşadığı hayal kırıklığını sert ifadelerle dile getiren Dick Advocaat şunları söyledi:

    KAPIYI ÇARPIP ÇIKTI
    "Dünyanın her yerinde bu tip maçlar, futbolcunun kendisi hocasına gösterdiği maçlardır. Ama görüyorum ki hiçbirinizde istek yok. Bundan sonra daha acımasız davranacağım; bunu size garanti edebilirim." Sözlerini bitirdikten sonra bütün oyuncuların yüzüne sert bir şekilde bakan Hollanda teknik adamın, röportaja giderken de kapıyı sert bir şekilde çarparak soyunma odasından çıktığı dile getirildi.

    HANİ VERDİĞİN SÖZLER SALİH!
    Amed maçında beklenen performansın çok altında kalan Salih Uçan, 'ı hayal kırıklığına uğrattı. Hollandalı hocanın sezon başında "Çok yeteneklisin ama yeteneklerine ihanet ediyorsun" dediği genç futbolcu, daha çok çalışacağına ve futbolunu ilerleteceğine dair söz vermişti. Fakat verilen şansı değerlendiremeyen Salih, Advocaat'ın gözünden iyice düştü.

    TEKLİF GELİRSE SATILACAK
    Salih'in bu durumu üstünün çizilmesine de yol açtı. Teknik direktör Advocaat, yönetime Salih'e uygun bir teklif gelmesi halinde satılabileceğini bildirdi. Sarı-lacivertli yönetimin, devre arası ya da sezon sonunda gelebilecek satılık veya kiralık teklifini değerlendireceği gelen haberler arasında.

    FİZİKSEL TESTLER UYGULANACAK
    Sarı-lacivertli takımın performans analiz ekibi, son haftalardaki düşüşten rahatsız olan teknik direktör Dick Advocaat'ın talimatı ile harekete geçti. Performans kaybının nedenleri üzerine ayrıntılı araştırmalar gerçekleştirecek olan ekibin, futbolculara bugün ve yarın fiziksel testler uygulayacağı, sonuçlarına göre değerlendirmelerde bulunulacağı öğrenildi.

    FİZİKSEL TESTLER UYGULANACAK?
    Sarı-lacivertli takımın performans analiz ekibi, son haftalardaki düşüşten rahatsız olan teknik direktör Dick Advocaat'ın talimatı ile harekete geçti. Performans kaybının nedenleri üzerine ayrıntılı araştırmalar gerçekleştirecek olan ekibin, futbolculara bugün ve yarın fiziksel testler uygulayacağı, sonuçlarına göre değerlendirmelerde bulunulacağı öğrenildi.

    Emre BOL
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Canınızı yakacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.